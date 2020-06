AKTIE IM FOKUS: Tesla erreichen Rekordhoch - Lob von UBS-Analyst

Aktien in diesem Artikel Tesla 933,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tesla haben am Dienstag an ihren Kurssprung zu Wochenbeginn angeknüpft und ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt stand ein Plus von 2,63 Prozent auf 1035,855 US-Dollar zu Buche. Der Elektroautohersteller habe wie Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und PSA (Peugeot) Potenzial, ergebnisseitig positiv zu überraschen, schrieb Analyst Patrick Hummel von der Schweizer Großbank UBS. Die technologische Marktführerschaft sei weiter unbestritten.

Bereits am Montag waren die Papiere von Tesla um fast sechs Prozent angesprungen. Unternehmenschef Elon Musk hatte sich in einer E-Mail an die Mitarbeiter zuversichtlich gezeigt, dass der Elektroautohersteller im zweiten Geschäftsquartal keinen Verlust verbuchen muss./la/fba

