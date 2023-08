AKTIE IM FOKUS: ThyssenKrupp beenden vorerst Verluststrecke

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Mitte Juli begonnenen Durststrecke haben die Aktien von thyssenkrupp am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Sie verteuerten sich um nach den Zahlen zum zweiten Quartal um 3,7 Prozent auf 6,90 Euro. Zuvor hatten sie vom jüngsten Hoch vor vier Wochen mehr als elf Prozent eingebüßt. Die 200-Tage-Linie bei aktuell 6,60 Euro hatte am Dienstag als Unterstützung gehalten.

Anleger waren also mit Vorsicht in den Quartalsbericht des Industriekonzerns gegangen. Dieser kam bei Moses Ola von JPMorgan gut an. Sowohl aus Sicht der einzelnen Sparten als auch hinsichtlich des Zahlungsmittelzuflusses (Cashflow) seien die Zahlen stark. Das Stahlgeschäft in Europa habe mit dem operativen Gewinn die Markterwartung fast um ein Fünftel überboten.

Der Free Cashflow sei derweil mehr als zweimal so hoch wie erwartet. Er habe von einer Auflösung von Betriebskapital in Höhe von fast 300 Millionen Euro profitiert, so der Experte./bek/zb

