FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von thyssenkrupp nucera sind am Montag im frühen Handel nach schwachen Eckdaten für das vergangene Geschäftsjahr bis zu rund acht Prozent auf das Rekordtief von 6,57 Euro gefallen. Zuletzt stabilisierten sich die Papiere des Elektrolyse-Spezialisten dann etwas auf 6,80 Euro und lagen noch gut fünf Prozent im Minus.

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Das Geschäftsjahr 2025/26 der Thyssenkrupp-Tochter (thyssenkrupp) sei "ein Jahr zum Vergessen", kommentierte Analyst Klaus Ringel von Oddo BHF mit Blick auf die Eckdaten vom Freitagabend. Er bleibt jedoch grundsätzlich optimistisch. Die Talsohle im laufenden Geschäftszyklus könnte durchschritten sein. Sein Kursziel kappte Ringel von 9,50 auf 8,50 Euro und bleibt auf "Outperform".

Der Börsenwert von Thyssenkrupp Nucera sank im bisherigen Jahresverlauf um fast ein Viertel auf knapp 860 Millionen Euro. Das im MDAX notierte Unternehmen thyssenkrupp hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile des Elektrolyse-Spezialisten.

Der Konzern hatte die Tochter Anfang Juli 2023 zu 20 Euro das Stück an die Börse gebracht. Thyssenkrupp Nucera war dort nur zu Beginn ein Erfolg. In den ersten Wochen ging es bis auf etwas mehr als 25 Euro nach oben. Seitdem geht es Schritt für Schritt nach unten.

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Die Anteile der Mutter Thyssenkrupp legten am Montag trotz der Verluste bei der Tochter leicht zu. Die Marktkapitalisierung des Industriekonzerns zog in diesem Jahr um fast ein Viertel auf 6,4 Milliarden Euro an. Gründe dafür sind die gute Entwicklung bei der Werftentochter TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), die vom Rüstungsboom profitiert, und eine Besserung im Stahlgeschäft.

Zudem wurde Ende Oktober die Materialhandelssparte tk accelis an die Börse gebracht. Die Umstrukturierung des Konzerns kommt bei den Investoren unter dem Strich gut an./ag/zb