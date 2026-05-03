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AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp schwach - Trennung von Stahlsparte auf Eis gelegt

04.05.26 08:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die auf Eis gelegte Trennung vom Stahlgeschäft ist bei den Anlegern von thyssenkrupp am Montag nicht gut angekommen. Die Papiere der Essener rutschten auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um fast 5 Prozent unter ihr Xetra-Niveau vom Donnerstag. Zuletzt lag der Abschlag noch bei 4 Prozent.

Thyssenkrupp hatte die Verkaufsgespräche mit dem indischen Konkurrenten Jindal zunächst abgebrochen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es. Mittelfristig bleibt es aber bei den Verkaufsplänen.

Der Kasus Knaxus sei wohl die Bewertung der Sparte angesichts einer verbesserten Ausgangslage in Europa und den Restrukturierungserfolgen gewesen, kommentierte ein Börsianer. Protektionismus seitens der EU soll der Branche in Europa helfen. Die Analysten von JPMorgan hatten nach Bekanntwerden der Pläne im Vorjahr von einer "Renaissance der Branche" gesprochen.

Die Aktien von Thyssenkrupp hatten kurz vor dem Nahost-Krieg mit 12,475 Euro ein Hoch seit 2018 erreicht. Anschließend verloren sie bis Ende März wieder über 40 Prozent an Wert, konnten sich zuletzt aber wieder merklich stabilisieren./ag/ajx/mis

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