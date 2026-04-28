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AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp springen hoch - Ex-Aufzugsparte geht an Kone

29.04.26 09:54 Uhr
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Kone Oyj
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thyssenkrupp AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp haben am Mittwoch vom Weiterverkauf der Ex-Aufzugsparte, an der das Unternehmen noch beteiligt ist, profitiert.

Im frühen Handel sprangen Thyssenkrupp um bis zu 15 Prozent auf etwas mehr als 10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt lagen sie mit rund zwölf Prozent auf 9,83 Euro an der MDax-Spitze (MDAX) noch 11,4 Prozent auf 9,74 Euro.

Die Finanzinvestoren Advent und Cinven wollen TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro einschließlich Schulden an den finnischen Aufzughersteller Kone verkaufen. Die Anteile des finnischen Unternehmens (Kone) legten in Helsinki rund zweieinhalb Prozent zu./ajx/zb

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Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
27.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
16.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
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27.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
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09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

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