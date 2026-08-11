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AKTIE IM FOKUS: TKMS vorbörslich von starken Quartalszahlen beflügelt

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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
99.50 EUR 12.50 EUR 14.37 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) erhöhte Prognose kommt am Mittwoch bei den Anlegern hervorragend an. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien des Schiffbauers am Morgen nach Zahlen fast sechs Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt.

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Mit den knapp 92 Euro, die dort gezahlt wurden, würde der Kurs aber noch in der bisherigen August-Spanne verbleiben. Am vergangenen Freitag hatten sie in der Spitze 92,50 Euro gekostet.

Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen statt der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 2 bis 5 Prozent. Laut dem Bernstein-Experten Adrien Rabier sollte daraufhin der Konsens für das Wachstum steigen.

In Erwartung einer Beschleunigung im maritimen Elektroniksegment hält er es für möglich, dass der Marineschiffbauer im nächsten Quartal seine mittelfristigen Ziele aufstockt./tih/stk/zb

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DatumRatingAnalyst
09:31 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG