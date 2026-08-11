AKTIE IM FOKUS: Tonies drehen ins Minus - MWB: Schwachpunkt Cashflow

20.08.26 11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von tonies haben am Donnerstag nicht auf Dauer von Geschäftszahlen sowie einer Bestätigung der Jahresziele profitiert. Nach einem positiven Start drehten sie schnell ins Minus und büßten zuletzt als einer der größten Verlierer im Nebenwerte-Index SDAX 2,6 Prozent auf knapp 12 Euro ein.

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Damit rückte das Zwischenhoch aus dem Juni, als die Titel mit 13,42 Euro so viel gekostet hatten wie seit Ende 2021 nicht mehr, wieder etwas in die Ferne. Ihren Rekord hatten sie mit 14,20 Euro schon kurz nach dem Börsengang im November 2021 erreicht. Seit Jahresbeginn steht noch ein Kursplus von 14,8 Prozent zu Buche.

Der Spielwarenhersteller berichtete für das erste Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der "Toniebox 2" eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung. Er bestätigte zudem die Jahresziele. Allerdings gingen die Ergebniskennziffern wegen Produktmix-Effekten und neuer US-Zölle deutlich zurück. Dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) laut Metzler-Analyst Felix Dennl dennoch ebenso wie der Umsatz über der Konsensschätzung lag, verpuffte am Markt.

Auch Oliver Wojahn von MWB Research attestierte Tonies ein stärker als erwartet ausgefallenes Umsatzwachstum. Er sieht aber das Ergebnis je Aktie unter den Erwartungen und machte die Entwicklung der freien Barmittel als entscheidenden Schwachpunkt im Zahlenwerk aus. Diese spiegele den Aufbau von Lagerbeständen für die Einführung neuer Produkte wider.

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Wojahn blieb indes ebenso wie Metzler-Analyst Dennl bei seiner Kaufempfehlung. Die Kursziele der beiden Experten für die Aktie liegen weiter bei 17,25 beziehungsweise 14,50 Euro - und damit deutlich über dem aktuellen Niveau./gl/err/jha/

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