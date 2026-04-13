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AKTIE IM FOKUS: Tonies geben Gewinne großteils wieder ab - Ziele stützen kaum

14.04.26 16:04 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen von tonies zum neuen Jahr haben die Aktie des Spielwarenherstellers am Dienstag nur für begrenzte Zeit kräftig hochgetrieben. Nachdem es zum Handelsstart auf 11,00 Euro und damit ein Fünfwochenhoch nach oben gegangen war, bröckelten die Kursgewinne rasch ab.

Am Nachmittag stand nur noch ein im Vergleich zum sehr festen Nebenwerteindex SDAX unterdurchschnittliches Plus von 1,2 Prozent auf 10,30 Euro zu Buche. Damit konnte sich das Papier letztlich weder über der viel beachteten 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend signalisiert und derzeit bei knapp 10,80 Euro liegt, noch über der kurzfristigen 21-Tagelinie bei knapp 10,32 Euro halten.

Die vorläufigen positiven Jahreszahlen seien bestätigt worden, kommentierte Analyst Oliver Wojahn von MWB Research. Allerdings sei der Nettogewinn wegen einer nicht zahlungswirksamen Neubewertung von Optionsscheinen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei zudem aufgrund eines vorübergehenden Lageraufbaus für Produkteinführungen negativ ausgefallen. Der Ausblick habe seinen Erwartungen entsprochen, wobei seine Schätzung für die bereinigte operative Ergebnismarge am oberen Ende der vom Unternehmen angegebenen Zielspanne liege./ck/la/he

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