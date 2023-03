TUI Aktie News: TUI-Aktie bricht am Nachmittag nur optisch ein

Hier beginnt der separate Handel mit dem Bezugsrecht, das bei 6,08 Euro notiert. Mit der Kapitalerhöhung über 1,8 Milliarden Euro sollen die Finanzhilfen des deutschen Staates aus der Coronakrise zurückgezahlt werden. Händler erwarten tendenziell etwas Druck auf die TUI-Aktie, da der russische Oligarch Alexei Mordaschow wegen der Sanktionen nicht mitmachen kann. Er hält knapp 31 Prozent an TUI.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,10 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,40 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,17 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,40 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.750,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.369,20 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,93 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

