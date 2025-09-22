DAX23.575 +0,2%ESt505.463 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.828 +0,3%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,28 +1,1%Gold3.781 +0,9%
AKTIE IM FOKUS: Tui gefragt - Gute Perspektiven für das Wintergeschäft

23.09.25 12:38 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Tui-Aktien (TUI) haben am Dienstag von positiven Buchungssignalen des Tourismuskonzerns profitiert. Der Kurs legte am Vormittag um 2,5 Prozent auf 8,13 Euro zu und kehrte damit über die 8-Euro-Marke zurück. Bei 8,23 Euro wurde aber die 50-Tage-Linie zu einer charttechnischen Hürde. Die Aktie blieb auch unter dem Vorwochenhoch von 8,34 Euro.

Positiv kommentierten Analysten vor allem die Buchungen für die bevorstehende Wintersaison. Karan Puri von JPMorgan sprach von durch die Bank ermutigenden Signalen. Auch Richard Clarke von Bernstein Research sah einen guten Start. Er äußerte sich erleichtert, nachdem es Anfang des Monats vom britischen Branchenunternehmen Jet2 eine Gewinnwarnung gegeben hatte.

Laut Tui liegen die Buchungen für den Winter ein Prozent über dem Vorjahresniveau. Für die Sommersaison waren sie etwas rückläufig. Dabei meldete Tui insgesamt steigende Preise. Experte Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown sieht darin einen klaren Beleg dafür, dass Verbraucher dem Reisen Priorität einräumen.

Der Reisekonzern hält sich auf dieser Basis für gut positioniert, um die im August angehobene operative Gewinnprognose in diesem Jahr zu erfüllen. Chiekrie teilt diese Erwartung auch längerfristig. "Solange sich die konjunkturellen Bedingungen nicht verschlechtern, erscheint die mittelfristige Prognose erreichbar", betonte der Experte im Hinblick darauf, dass das Ergebnis in den kommenden Jahren um 7 bis 10 Prozent steigen soll.

Chiekrie erwähnte auch eine verbesserte Bilanz, die es dem Konzern ermöglichen sollte, seine Stärken zu entfalten und die Kapazitäten zu erweitern. Experten halten es auch für möglich, dass Anleger bald wieder eine Dividende erhalten. Laut Cristian Nedelcu von der UBS könnte es im Dezember mit den anstehenden Jahreszahlen Neuigkeiten zur Dividende geben. Entscheidend sei wohl der Zufluss freier Barmittel.

Positiv bleibt auch das Echo der Analysten zu einer Partnerschaft mit dem Oman, die Tui in der Vorwoche vermeldet hatte. Diese hatte den Kurs am Donnerstag in ersten Reaktionen kurz auf das Hoch von 8,34 Euro getrieben. Der Bernstein-Fachmann Clarke begrüßt es, dass Tui kreative Wege findet, das eigene Geschäft ohne große Investitionen zu stärken. Oliver Wojahn von MWB Research sah darin ein Zeichen einer disziplinierten Mittelverwendung./tih/ag/jha/

