AKTIE IM FOKUS: Tui setzen Erholungsrally fort - Hoch seit März 2023

14.08.25 15:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,94 EUR 0,44 EUR 5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aktienkurs von TUI hat am Donnerstag seine jüngste Erholungsrally mit dem Sprung auf den höchsten Stand seit März 2023 fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Anteilsscheine des Reisekonzerns 4,6 Prozent im Plus bei 8,95 Euro und waren damit Spitzenreiter im MDAX. Sie knüpften an ihren Höhenflug der vergangenen beiden Handelstage an, der sie in der Spitze um bis zu 18 Prozent nach oben trieb. Losgetreten wurde die Rally am Dienstag mit dem erhöhten Gewinnziel des Touristik-Riesen.

Die neuen Ziele von Tui arbeitete JPMorgan-Experte Karan Puri in seine Schätzungen ein. Er hob das Kursziel in der Folge auf 13 Euro an. Damit sieht er noch 44 Prozent Luft nach oben. Unter den Analysten im dpa-AFX-Analyser ist er der mit Abstand größte Optimist für den Reiseveranstalter. Weitere Kursziele von optimistisch gestimmten Analysten liegen im Bereich von 11 Euro.

UBS-Analyst Cristian Nedelcu hob die unerwartet guten Ergebnisse im Kreuzfahrtbereich hervor. Auch die Hotelsparte habe positiv überrascht, wenn man Einmaleffekte außer Acht lasse. Negativ zu vermerken sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Sommerbuchungen und der Preise gegenüber dem Vorquartal. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Profitabilität und des freien Barmittelzuflusses auf./edh/jha/

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
12:56TUI NeutralUBS AG
12:41TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:56TUI NeutralUBS AG
12:41TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

