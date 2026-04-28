DAX23.988 -0,1%Est505.813 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +2,6%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.825 +1,0%Euro1,1704 -0,1%Öl114,2 +2,6%Gold4.571 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Geely, Siltronic, TRATON im Fokus
Top News
Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028 Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028
Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: UBS profitieren von starken Zahlen zum ersten Quartal

29.04.26 09:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
34,53 CHF 1,25 CHF 3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien der UBS haben am Mittwoch im frühen Handel fester tendiert. Zuletzt gewann der Wert nach Quartalszahlen und der Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe 3,6 Prozent. Er setzte damit seine Erholungsbewegung seit dem Rückgang von Februar bis März fort.

Die UBS habe starke Ergebnisse vorgelegt, die von einer regen Kundenaktivität in verschiedenen Geschäftsbereichen profitiert habe, hieß es von der kanadischen RBC. Der etwas aktualisierte Zeitplan für Aktienrückkäufe deute außerdem darauf hin, dass die Rückkäufe höher ausfallen könnten als bisher erwartet.

Bei JPMorgan war von "sehr starken" Resultaten die Rede. Die Experten der US-Bank erwarten nun eine Anhebung der Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich./AWP/mf/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
09:46UBS OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:46UBS OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
10.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
06.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
04.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen