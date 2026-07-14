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AKTIE IM FOKUS: Übernahmefantasie treibt Paypal an

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Aktien
PayPal Inc
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmehoffnungen haben den in diesem Jahr sehr schwachen Aktien des Bezahldienstleisters PayPal am Mittwoch Rückenwind verliehen. Der Aktienkurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum US-Schlusskurs umgerechnet um gut 13 Prozent auf 53,50 US-Dollar zu. Im Hauptgeschäft würden die Aktien damit ihr Kursminus 2026 von aktuell fast 20 Prozent ein Stück weit verringern.

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Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wollen der Zahlungsabwickler Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International den Fintech-Pionier PayPal übernehmen. Sie hätten Anfang des Monats ein gemeinsames Angebot von 60,50 Dollar je Aktie vorgelegt. Das wären in Summe mehr als 53 Milliarden Dollar.

Bereits Anfang April sei versucht worden, Kontakt mit Paypal aufzunehmen; noch habe es aber keine Antwort seitens PayPal gegeben. Gespräche würden aber in den nächsten Wochen angestrebt. Das Unternehmen ist an der Börse inzwischen deutlich billiger als noch vor einigen Jahren. Der Kurs der Paypal-Aktien sank seit dem Rekordhoch von 310 Dollar vor rund fünf Jahren kräftig./mis/zb

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25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets