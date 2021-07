AKTIE IM FOKUS: Überraschend starkes Quartalsergebnis gibt Munich Re Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) haben am Dienstag deutlich von der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses des Rückversicherers profitiert. Sie zogen am Nachmittag um 1,6 Prozent auf 220,15 Euro an und zählten damit zu den Favoriten im Dax (DAX 30).

Insgesamt sei im zweiten Quartal ein vorläufiges Nettoergebnis von etwa 1,1 Milliarde Euro erzielt worden, wohingegen Analysten im Schnitt mit nur 808 Millionen Euro gerechnet hätten, teilte das Unternehmen mit. Munich Re sei damit auf gutem Weg, das Jahresziel von 2,8 Milliarden Euro zu erreichen. Zugleich sei aber auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, das isolierte Teilziel Leben/Gesundheit-Rückversicherung von 400 Millionen Euro technischem Ergebnis (inklusive des Ergebnisses aus Versicherungsverträgen mit nicht signifikantem Risikotransfer) zu verfehlen, hieß es./ck/he