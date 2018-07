AKTIE IM FOKUS: Überraschender Gewinnsprung hält Amazon-Aktien auf Rekordkurs

Amazon 1.577,38 EUR 1,20% Charts

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend hoher Gewinn hat die Amazon-Aktien (Amazon) am Freitag wieder auf Rekordjagd geschickt. Die Papiere des weltgrößten Onlinehändler zogen um rund 2 Prozent auf 1843,33 US-Dollar an und zählten damit zu den Favoriten im Technologiewerte-Index NASDAQ 100.

Bei gut 1880 Dollar hatten die Amazon-Aktien gleich zu Handelsbeginn ihre Bestmarke gesetzt. Am Donnerstag hatte die Papiere noch wegen der Schwäche aller Techwerte infolge enttäuschender Facebook-Zahlen (Facebook) knapp drei Prozent verloren.

Für den Gewinnsprung sorgte neben dem boomenden Internet-Handel weiter das starke Geschäft mit Cloud-Diensten. Amazon legt damit auch das Image einer Firma ab, die keine oder nur kleine Erträge erwirtschaften kann.

Analysten lobten überwiegend die Geschäftszahlen von Amazon. Zwar liege der Umsatzausblick des Online-Händlers leicht unter den hohen Erwartungen, doch sei die Profitabilität deutlich besser, schrieben etwa die Experten der Deutschen Bank. Amazon zähle zu ihren bevorzugten Werten.

Insgesamt habe sich Amazon zu einer kritischen Zeit für Technologieaktien mit einer hervorragenden Umsatz- und Profitabilitätsentwicklung von den anderen großen Internetwerten abgesetzt, schrieb der Fachmann Simeon Siegel vom japanischen Analysehaus Nomura. Der Onlinehändler bleibe hervorragend aufgestellt.

Dagegen hatten erst am Donnerstag die EU-Datenschutzverordnung und der Datenskandal um Cambridge Analytica das Online-Netzwerk Facebook stärker als erwartet getroffen. Daraufhin waren die Anteilscheine um 19 Prozent abgesackt, zugleich wurden auf einen Schlag etwa 120 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet.

Bei Amazon hingegen stünden die Chancen für weitere Hochs in den kommenden sechs bis zwölf Monaten gut, schrieb Analyst Eric Sheridan von der schweizerischen Großbank UBS. Die saisonal stärksten Zeiträume kämen erst noch.

Die Aktien des Online-Händlers hatten Ende 2009 die Marke von 100 Dollar nachhaltig überwunden; seitdem zeigt der Trend fast stetig nach oben. Ordentlich Schub gab zuletzt das Knacken der 1000-Dollar-Schwelle im Jahr 2017.

Alleine 2018 zog der Börsenwert des Unternehmens bisher um mehr als die Hälfte auf zuletzt rund 900 Milliarden Dollar an (772 Milliarden Euro). Damit ist der Onlinehändler nach Apple das zweitwertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Auf dem aktuellen Kursniveau ist Amazon zudem mehr wert als die zehn größten Dax-Konzerne (DAX 30) zusammengenommen./la/jsl/he