AKTIE IM FOKUS: Unilever steigen dank Sparten-Abspaltung deutlich

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt nachmittags

Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus

Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu

Handel in London: FTSE 100 sackt ab

Unilever Aktie News: Unilever gibt am Mittag nach

Unilever Aktie News: Anleger schicken Unilever am Vormittag auf rotes Terrain

Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag mit Einbußen

Unilever to spin off ice cream unit, cut 7,500 jobs

Unilever to split off ice cream business

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer

Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Minuszeichen in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Rot

Minuszeichen in Zürich: SPI startet mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI startet im Minus

Heute im Fokus

Airbus übernimmt BDS doch nicht. Unilever will sich von Speiseeis-Geschäft trennen. Amadeus FiRe rechnet mit steigenden Einnahmen. SCHOTT Pharma setzt auf Investitionen in den USA. DEUTZ erzielt Rekordgewinn. Bayer plant Antrag auf Marktzulassung bei Elinzanetant. AstraZeneca übernimmt Fusion Pharmaceuticals für Milliardenbetrag. thyssenkrupp will Marinegeschäft ausgliedern.