AKTIE IM FOKUS: Unitedhealth schwach - Kreise: US-Justiz weitet Untersuchung aus
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von UnitedHealth sind am Dienstag im späten New Yorker Aktienhandel von einem Bericht über die Ausweitung einer Untersuchung durch US-Behörden belastet worden. In einer ersten Reaktion sackte der Kurs um 3,5 Prozent ab. Zuletzt lag das Minus noch bei 1,6 Prozent. Vor Bekanntwerden hatte der Kurs noch knapp ein Prozent höher notiert.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, untersucht das Justizministerium derzeit die Art und Weise, wie der Krankenversicherer Rezeptdienstleistungen erbringt und eigene Ärzte entschädigt. Während das Unternehmen auf Aussagen vom Juli verwies, wollte sich das Ministerium nicht äußern. Unitedhealth stand schon häufiger im Visier der US-Justiz. 2025 ist die Aktie der größte Verlierer im US-Leitindex Dow Jones Industrial./tih/he
