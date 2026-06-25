AKTIE IM FOKUS: Untersuchung durch BaFin lässt Zalando-Aktie einbrechen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Aktien von Zalando ist am Freitag mit hohen Kursverlusten zu rechnen. Eine Untersuchung des Konzernabschlusses und Lageberichts durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin brockte dem Kurs im vorbörslichen Handel auf Tradegate einen Verlust von 16,5 Prozent auf 22,20 Euro ein gegenüber dem Xetra-Schluss am Vortag. Im Tief waren es am Morgen sogar gut 20 Prozent auf 21,20 Euro.

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Auf den ersten Blick scheine die Angelegenheit nicht so gravierend zu sein wie zuletzt eine Untersuchung der BaFin beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer, merkte ein Börsianer an. "Aber ob das hilft?" zeigte sich der Broker skeptisch.

Zalando-Aktien hatten zuletzt einen guten Lauf, dieser dürfte nun zunächst beendet sein. Vom Tief von Mitte Mai bei 18,61 Euro hatten sich die Papiere um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag mit 27 Euro den höchsten Stand seit Mitte Oktober vergangenen Jahres erreicht. Nun aber dürfte der Kurs wieder unter die einfache 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro fallen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt./bek/ag/jha/