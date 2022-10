AKTIE IM FOKUS: Vantage Towers vorbörslich stark - Kreise: Weitere Interessenten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vantage Towers haben am Montag vorbörslich von Hoffnungen auf weitere Beteiligungs-Interessenten profitiert. Vorbörslich verteuerten sich die zuletzt schwachen Titel des Funkmasten-Betreibers auf der Handelsplattform Tradegate um 3,2 Prozent auf 26,24 Euro.

Ein Händler verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem es unter Berufung auf Insider heißt, dass nun sowohl American Tower als auch Cellnex (Cellnex Telecom) einen Einstieg in das Bieterverfahren um die Vodafone-Tochter (Vodafone Group) prüften. Allerdings sei unklar, ob die beiden Unternehmen tatsächlich ein Angebot abgeben wollten. Vodafone rechne damit, bereits in dieser Woche erste Offerten zu erhalten.

Vergangenen Monat war bekannt geworden, dass die britische Muttergesellschaft einen Teil ihrer rund 82-prozentigen Beteiligung an Vantage veräußern möchte. Unter den Bietern befänden sich die Finanzinvestoren KKR (KKRCo) und Global Infrastructure Partners (GIP) (Global InfrastructureTechnologies) sowie EQT aus Schweden.

Die jüngste Nachricht sei für ihn keine große Überraschung, aber dennoch positiv für die Aktie des im MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen gelisteten Unternehmens, so der Händler weiter./gl/zb

