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AKTIE IM FOKUS: Verbio prallt erneut an Charthürde ab - Gewinnziel enttäuscht

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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) haben am Donnerstag ihre deutlichen Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Der Biokraftstoffhersteller konnte unter dem Strich mit seinen detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick nicht überzeugen. Börsianer stießen sich am überraschend niedrigen Gewinnziel.

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Die Papiere von Verbio büßten gegen Mittag 5,7 Prozent auf 30 Euro ein. Damit zählten sie zu den schwächsten Titeln im Nebenwerteindex SDAX, der um fast ein Prozent fiel.

Verbio will nach einem starken Geschäftsjahr noch eins draufsatteln. Demnach peilt Vorstandschef Claus Sauter für das bis Ende Juni 2027 laufende Geschäftsjahr eine weitere deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung an. Zudem will er das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 210 bis 250 Millionen Euro weiter steigern. Die Mitte der operativen Spanne liege aber sieben Prozent unter der Markterwartung, bemerkte Experte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies.

Derweil habe Verbio ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, fuhr der Fachmann fort. Dank gestiegener Absatzmengen und einer höheren Kapazitätsauslastung im Biodieselbereich sowie einer höheren Produktionsauslastung im Bioethanol-/Biomethanbereich sei die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal gesteigert worden.

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Die Papiere von Verbio prallten erneut in der Nähe einer Charthürde ab. Am Vortag waren sie noch um fast fünf Prozent gestiegen und hatten sich damit wieder der 100-Tage-Linie als Maßstab für den längerfristigen Trend genähert. Für einen wirklichen Test hat es seit Juni, als sie darunter gesackt waren, aber nicht gereicht./la/tih/jha/

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Datum Rating Analyst
10:16 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG

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