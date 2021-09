AKTIE IM FOKUS: Verbio rutschen ab nach enttäuschendem Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein laut Händlern enttäuschender Ausblick hat die Papiere von Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere des Biokraftstoff-Herstellers zuletzt 5 Prozent. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 strebt Verbio beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 150 Millionen Euro an. Die Markterwartung habe bei rund 179 Millionen Euro gelegen, sagte ein Börsianer. Auch das Jahresergebnis sei lediglich in Höhe der vorab veröffentlichten Eckdaten hereingekommen - und damit etwas unter dem Konsens.

Verbio gehören mit fast 78 Prozent Kursplus zu den besten SDAX-Werten des laufenden Jahres. Dies lädt zu Gewinnmitnahmen ein./ag/men