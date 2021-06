AKTIE IM FOKUS: Verkaufsempfehlung drückt Salzgitter-Kurs an 50-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat die Aktien von Salzgitter am Mittwoch nach dem starken Vortag deutlich zurückgeworfen. Im frühen Handel rutschten die Papiere des Stahlkonzerns um über 4 Prozent auf 26,48 Euro ab und landeten damit zurück an der 50-Tage-Linie.

UBS-Experte Andrew Jones rechnet im zweiten Halbjahr mit fallenden Stahlpreisen im Zuge steigender China-Exporte und einer schleppenderen Nachfrage in Europa. In einem schwächeren Preisumfeld seien die teuren Salzgitter-Papiere verwundbar, so Jones. Die geringe Dividendenrendite biete kaum Unterstützung.

Auch thyssenkrupp und die Anteilsscheine des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) tendierten am Mittwoch schwächer./ag/jha/