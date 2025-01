AKTIE IM FOKUS: Vestas profitiert von Auftragseingängen - Nordex legt zu

Werte in diesem Artikel

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Vestas (Vestas Wind Systems A-S) haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind lieferten Auftragseingänge, die der Windkraftanlagenbauer kurz vor dem Jahresende 2024 bekannt gegeben hatte. Die Aktie gewann zuletzt 3,3 Prozent. Damit setzte sich der im Dezember gestartete Stabilisierungsversuch fort. 2024 hatten die Aktien mehr als die Hälfte an Wert verloren.

Auch andere Titel der Branche verzeichneten nun an diesem Donnerstag Gewinne. Nordex waren mit einem Kursplus von gut zwei Prozent auf 11,50 Euro unter den Favoriten im MDax.

Vestas hatte für das vierte Quartal Aufträge von über 6 Gigawatt ausgewiesen, wobei vor allem gegen Jahresende nochmal einige dazu gekommen waren. Das Auftragsvolumen aus dem letzten Jahresviertel liegt dabei über dem der Vorquartale. Das Niveau aus dem vierten Quartal 2023 wurde allerdings nicht erreicht.

Die Experten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Auftragszahlen. Dafür sei die starke Entwicklung des Offshore-Bereichs verantwortlich. Nach Ansicht von JPMorgan ergeben sich allerdings keine Konsequenzen für die Ergebnisschätzungen der Geschäftsentwicklung in diesem Jahr, da die Aufträge für Offshore-Anlagen eine lange Vorlaufzeit haben./mf/lew/mis