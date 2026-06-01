AKTIE IM FOKUS: Victoria's Secret überzeugt - Short-Squeeze verstärkt Kurssprung

NEW YORK (dpa-AFX) - Abseits der KI-Rally bei Technologiewerten sorgt am Dienstag ein ganz anderer Branchenwert mit einem extremen Kurssprung für Aufsehen. Victoria's Secret (Victorias Secret) überzeugte die Anleger mit seinen Quartalszahlen und dem angehobenen Ausblick - und überraschte damit offenbar auch Short-Spekulanten, die zuletzt bei dem Dessoushersteller wohl umfangreich auf fallende Kurse gesetzt hatten.

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Börsianer werteten die Ergebnisse und den Ausblick als Anzeichen, dass der Sanierungsplan von Konzernchefin Hillary Super Fortschritte macht. Die Titel von Victoria's Secret sprangen am Dienstag um 45 Prozent auf ein Rekordniveau - ein Kursfeuerwerk, das man zuletzt eher bei Werten wie Dell (Dell Technologies) mit KI-Fantasie gewohnt war.

Der Dessous-Händler hob seine Prognose für den jährlichen Nettoumsatz über die Marke von 7 Milliarden US-Dollar an und meldete für das zurückliegende Quartal einen Nettoumsatz, der mit 1,56 Milliarden US-Dollar die Schätzungen der Analysten übertraf. Der Experte Matthew Boss von der Bank JPMorgan schrieb, mit der Umsatzentwicklung seien "alle Hürden" übersprungen worden. Laut Corey Tarlowe von Jefferies bekräftigen die Zahlen "einen klaren Wendepunkt im Geschäftsverlauf".

Mit dem Kurssprung setzten die Aktien ihre schwungvolle Erholung fort - trotz der Tatsache, dass nach Daten des Analytik-Unternehmens S3 Partners zuletzt fast ein Fünftel der Aktien leerverkauft waren. Dies bedeutet, dass viele Spekulanten auf fallende Kurse gesetzt hatten - und jetzt in einem "Short-Squeeze" zu Eindeckungen gezwungen wurden. Dies kann im Einzelfall Kurssprünge deutlich beschleunigen.

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Im April 2025 hatte der Kurs des Dessousherstellers noch unter 14 Dollar dem Tief aus dem Jahr 2023 nahe gelegen. In der Spitze konnten mutige Anleger ihr Geld binnen weniger Monate fast versechsfachen auf mehr als 80 Dollar, die am Dienstag in der Spitze gezahlt wurden./tih/la/he