AKTIE IM FOKUS: Volkswagen geben nach - 'HB' spricht von Chaos

Heute im Fokus

DAX startet fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- VW ordnet Führung der Kernmarke neu -- Heidelberger Druck erwartet 2020/21 hohen Verlust -- Telefonica Deutschland, TOM TAILOR im Fokus

US-Landwirte dürfen umstrittenes Bayer-Herbizid Dicamba bis Ende Juli nutzen. Nordkorea will alle Kommunikationsverbindungen zu Südkorea kappen. Mutmaßliche Helfer des Ex-Autobosses Ghosn - "Flucht unter Kaution in Japan kein Verbrechen". Nestle verkauft Buitoni-Geschäft in Nordamerika an Finanzinvestor. Fraport: Fluggastzahlen in Frankfurt erholen sich ein Stück nach Pfingsten. Deutsche Börse platziert Hybridanleihe über 600 Millionen Euro.