AKTIE IM FOKUS: Volkswagen (VW) schnellen an Dax-Spitze - Ausblick und Dividende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiv aufgenommener Ausblick und eine überraschend hohe Dividende haben am Freitag die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) angetrieben. Die Papiere des Autobauers bauten am Nachmittag ihre Tagesgewinne deutlich aus und schnellten an die Dax-Spitze (DAX 40). Zuletzt stand ein Plus von gut sieben Prozent auf 137,88 Euro zu Buche. Der deutsche Leitindex gewann 1,39 Prozent.

Mit einem hohen Auftragsbestand will Volkswagen 2023 deutlich wachsen. Die Wolfsburger gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr dank voller Auftragsbücher und eines besseren Zugangs zu Halbleitern der Konjunkturabschwächung mit einem Absatzsprung entgehen können. Für 2022 will VW zudem 8,76 Euro je Aktie ausschütten. Analysten hatten lediglich eine Dividende von 8,11 Euro erwartet./la/he