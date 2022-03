AKTIE IM FOKUS: Volkswagen-Zahlen und Ausblick heben Stimmung für Autowerte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlen von Europas größtem Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und dessen Prognosen für 2022 haben dem Sektor am Montagmorgen Auftrieb gegeben. Volkswagen-Papiere verteuerten sich zum Handelsstart um 6,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag. Für die Aktien der Konkurrenten Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW ging es um rund zwei respektive zweieinhalb Prozent nach oben.

Volkswagen habe trotz Problemen stark und weit über den Erwartungen abgeschnitten, schrieb JPMorgan-Analyst Jose Asumendi. Den Ausblick des Dax (DAX 40)-Konzerns lobte der Experte als "sehr solide". Ein Händler verwies darauf, dass Europas größter Autobauer eine lange Liste von Annahmen etwa in Bezug auf den Ukraine-Krieg und die Pandemie getroffen habe, ohne diese wären die Prognosen sicherlich besser ausgefallen.

Das betonte auch Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank. Der gute Ausblick des Unternehmens beinhalte zwar Warnhinweise wegen der Unwägbarkeiten durch den Krieg in der Ukraine, doch dürfte das Unternehmen bei den Zielen für 2022 bereits einige der Folgen einkalkuliert haben.

Analyst Erwann Dagorne von der britischen Bank Barclays lobte insbesondere die operative Gewinnmarge vor Sondereffekten, erklärte aber auch, dass es noch an Details mangele, um die wirkliche Qualität der Resultate einschätzen zu können. Die detaillierten Jahreszahlen will Volkswagen an diesem Dienstag veröffentlichen.

Europaweit waren die Kurse im Automobilsektor seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar kräftig gefallen, die Sorge vor Lieferengpässen und Produktionsstopps belastet ebenso wie der rasante Ölpreisanstieg. So war der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts vor einer Woche mit 486,54 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Dabei hatte er seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar mehr als ein Viertel an Wert verloren.

Seither hat er sich ein Stück weit berappelt. Am Montag ging der Erholungsversuch nun mit plus 2,77 Prozent auf 538,56 Punkte weiter./tav/mis/eas