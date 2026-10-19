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AKTIE IM FOKUS: Vonovia nähern sich Jahrestief - Nervöse Blicke auf Berlin

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.43 EUR -0.36 EUR -2.14 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vonovia (Vonovia SE) sind am Montag im frühen Handel nur wenige Cent über dem jüngsten Tief seit 2023 bei 16,185 Euro geblieben. Die Anleger schauen nervös Richtung Berlin, wo die Grünen und die SPD bald über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei entscheiden.

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Im Falle einer rot-rot-grünen Regierung droht in der Hauptstadt die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände, wie das Sondierungspapier der drei Parteien verrät. Betroffen sein sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen - wie Vonovia mit ihrer Tochter Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE). Die Konzernee sollen dann nur einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen behalten dürfen./ag/mis

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital

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