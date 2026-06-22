AKTIE IM FOKUS: Vonovia wegen Anleiheemission vorbörslich unter Druck
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vonovia wegen Anleiheemission vorbörslich unter Druck Eine Finanzierungsmaßnahme lastet am Dienstag vorbörslich auf dem Kurs von Vonovia (Vonovia SE). Auf der Plattform Tradegate büßten die Titel 2,5 Prozent auf 20,34 Euro ein im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag.
Im offiziellen Handel würden sie sich damit ihrem Tief seit August 2023 nähern, das erst vor wenigen Tagen mit 19,53 Euro erreicht worden war.
Der Wohnimmobilien-Konzern will mit der Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden - ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre.
Üblicherweise befürchten Anleger dabei einen Verwässerungseffekt: Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien, auf die sich der erzielte Gewinn verteilt./tih/nas
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|Hebel
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|Hebel
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Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.2026
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.2026
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.2026
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.2026
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.2026
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2026
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|31.03.2026
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2026
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
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