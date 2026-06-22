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AKTIE IM FOKUS: Vonovia wegen Anleiheemission vorbörslich unter Druck

23.06.26 09:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
20,34 EUR -0,41 EUR -1,98%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vonovia wegen Anleiheemission vorbörslich unter Druck Eine Finanzierungsmaßnahme lastet am Dienstag vorbörslich auf dem Kurs von Vonovia (Vonovia SE). Auf der Plattform Tradegate büßten die Titel 2,5 Prozent auf 20,34 Euro ein im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Im offiziellen Handel würden sie sich damit ihrem Tief seit August 2023 nähern, das erst vor wenigen Tagen mit 19,53 Euro erreicht worden war.

Der Wohnimmobilien-Konzern will mit der Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden - ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre.

Üblicherweise befürchten Anleger dabei einen Verwässerungseffekt: Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien, auf die sich der erzielte Gewinn verteilt./tih/nas

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Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
17.06.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
01.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
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01.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
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16.06.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
12.05.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
08.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
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07.05.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital

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