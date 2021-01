AKTIE IM FOKUS: Vorsichtige Prognose belastet Ceconomy nicht

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asien uneinheitlich -- BASF übertrifft Erwartungen -- Bilfinger braucht neuen Chef, Optimismus für 2021 -- Netflix schlägt Erwartungen -- Stellantis, VW, Deutsche Börse im Fokus

Repsol auf dem Weg der Erholung. Air Liquide übernimmt 40 Prozent an französischem Wasserstoffproduzenten. OSRAM will autonome Fahrsysteme zu Massenmarktpreisen anbieten. DIC Asset plant Transaktionsvolumen in Milliardenhöhe. Honda arbeitet mit GM-Tochter Cruise in Japan zusammen. Alibaba-Gründer Jack Ma erstmals seit Oktober wieder mit Video-Rede aufgetaucht. Neue US-Regierung will harten Kurs gegenüber China fortsetzen. Ford muss drei Millionen Fahrzeuge in USA zurückrufen.