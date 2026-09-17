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AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie vorbörslich im Plus trotz reduzierter Ziele

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
88.50 EUR 0.25 EUR 0.28 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von WACKER CHEMIE sind trotz eines eingetrübten Ausblicks des Spezialchemiekonzerns am Donnerstag vorbörslich gefragt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 2,1 Prozent auf 90,55 Euro. Damit erholten sich die Papiere weiter von ihrer Talfahrt seit Anfang September. Für 2026 ist die Kursbilanz mit einem Plus von knapp 30 Prozent überdurchschnittlich gut.

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Angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Welt verabschiedet sich Wacker Chemie von seinen Zielen für die kommenden Jahre. Von einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2030 ist keine Rede mehr. Die operative Marge (Ebitda) soll statt mehr als 20 Prozent nur noch etwa 15 Prozent erreichen. Das neue Margenziel dürfte als realistisch angesehen werden, kommentierte ein Händler und glaubt an eine positive Überraschung bei den Zahlen für das dritte Quartal 2026./edh/jha/

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Datum Rating Analyst
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.

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