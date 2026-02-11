DAX23.619 -1,5%Est505.773 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -2,5%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1600 ±-0,0%Öl91,00 -0,4%Gold5.190 ±0,0%
AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt

11.03.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
WACKER CHEMIE AG
74,70 EUR 6,25 EUR 9,13%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -

WACKER CHEMIE-Aktie weiter erholt - Ausblick beruhigt

Das Chartbild der Aktien von WACKER CHEMIE hellt sich am Mittwoch nach vorgelegten Resultaten weiter auf. Die Erholung, die am Vortag eingeleitet wurde, erhielt weiteren Schwung von einem Ausblick, dem beruhigender Charakter beigemessen wurde. Von ihrem Tief seit September, das am Montag erreicht wurde, haben sich die Titel des Spezialchemiekonzerns in der Spitze um mehr als 20 Prozent erholt.

Bis zu zehn Prozent gewannen die Aktien zuletzt am Mittwoch nochmals an Wert, was sie nach der 200-Tage-Linie am Vortag nun auch über die 100-Tage-Linie beförderte. An der noch etwas höher liegenden 50-Tage-Linie jedoch tat sich der Kurs zunächst schwer, denn mit dem Spitzenanstieg auf 75,65 Euro wurde diese Hürde nur kurzzeitig genommen. Im Verlauf kam er wieder etwas zurück auf 73,25 Euro. Dadurch schrumpfte das Plus auf etwas mehr als fünf Prozent.

"Der Ausblick auf 2026 liegt nahe am Konsens und dürfte daher für eine Outperformance der Aktien am heutigen Morgen sorgen", kommentierte Chetan Udeshi von JPMorgan noch vor dem Börsenauftakt. Er erwähnte dabei auch, dass nicht klar sei, ob der Analystenkonsens weitere Restrukturierungsaufwendungen berücksichtigt habe, die im Ausblick von WACKER enthalten seien. Wie er weiter betonte, ist allerdings einige Besserung im Jahresverlauf notwendig, um die Ziele letztlich zu erreichen.

Sebastian Satz von der Citigroup stellte sich die Frage, ob der Abwärtszyklus der Konsensschätzungen zu Ende geht. Um dies zu beurteilen, sei es wegen der aktuellen Unsicherheit, die aus den Konflikten im Nahen Osten resultiert, vermutlich noch zu früh. Es sei aber positiv zu sehen, dass die Ziele ausreichten, um den Konsens zu decken. Eine von WACKER CHEMIE gestrichene Dividende entspreche dem Nettoverlust des Unternehmens./tih/mne/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

