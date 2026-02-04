AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Berenberg rät zum Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung von Berenberg hat der Erholungsrally von WACKER CHEMIE am Mittwoch weiteren Schwung gegeben. Die Papiere der Münchner erklommen mit 85,20 Euro einen weiteren Höchststand seit März 2025. Ihr Jahresplus im laufenden Jahr beläuft sich inzwischen auf fast 23 Prozent.

Berenberg-Experte Sebastian Bray traut den Aktien mit seinem Kursziel von 96 Euro eine Rückkehr an ein weiteres Zwischenhoch vom Oktober 2024 zu. Er setzt dabei auf Preisanstiege im Geschäft mit Silikonen und Maßnahmen zur Optimierung. ChemCast, das KI-Tool von Berenberg, habe Wacker als einzigen europäischen, diversifizierten Chemiekonzern mit positiver Preisdynamik im Januar herausgefiltert.

Die Chemiebranche scheint sich aktuell insgesamt von ihrer schweren Misere zu erholen: Goldman-Sachs-Expertin Georgina Fraser ging tags zuvor einen Schritt aus der Defensive und nahm eine pro-zyklische Haltung ein.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals setzt seine Erholung vom im Dezember erreichten Dreijahrestief zur Wochenmitte ebenfalls fort./ag/mis