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AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter im Aufwind nach Details zum ersten Quartal

29.04.26 13:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Veröffentlichung von Details zur Geschäftsentwicklung des ersten Quartals hat den jüngsten Optimismus der Aktionäre von WACKER CHEMIE untermauert. Die Papiere gewannen im moderat steigenden Index MDAX für mittelgroße Unternehmen am Mittwoch um die Mittagszeit 2,7 Prozent auf 98,20 Euro.

Kurzzeitig war es zwar noch etwas höher gegangen, doch über das vor rund einer Woche erreichte 21-Monatshoch bei knapp unter 100 Euro kam das Papier des Spezialchemieunternehmens nicht hinaus. Trotzdem summiert sich der Gewinn seit Anfang 2026 mit dem heutigen Kursplus zu einem Anstieg von fast 42 Prozent.

Nachdem vor etwa zwei Wochen Umsatz und operatives Quartalsergebnis (Ebitda) bekannt gegeben und die Ebitda-Jahresprognose bestätigt worden waren, lag der Fokus nun auf der Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche. Und da habe es positive Überraschungen gegeben, hieß es von Analysten. So hätten vor allem die Bereiche Silikone und Polymere mit einem starken Übertreffen der Konsensschätzungen überrascht, lobte Anil Shenoy von der britischen Bank Barclays.

Auch Citigroup-Analyst Sebastian Satz hob den Bereich Silikone hervor und sprach mit Blick auf dessen operative Profitabilität von einer "Beruhigung" und der höchsten Marge seit 2022. Daher habe das Management die Prognosen für die beiden Geschäftsbereiche angehoben, wobei Preiserhöhungen die Ergebnisse des zweiten Quartals stützen dürften, schrieb er. Zudem sei die starke Leistung im ersten Quartal ein Beleg dafür, dass sich das Sparprogramm auszahle.

Mit Blick auf die Aktie von Wacker Chemie schrieb Satz, der diese mit "Neutral" bewertet, dass das Ausmaß deren Erholung nach wie vor beträchtlich erscheine. Es dürfte sich aber vor allem aus der Kombination von zwei Aspekten ergeben: Zum einen aus der Section-232-Untersuchung im Bereich Polysilizium, ein handelspolitisches Verfahren, um Polysilizium-Importe in die USA zu prüfen und sie womöglich aus Gründen der nationalen Sicherheit zu begrenzen. Und zum anderen aus der von Tesla angekündigten massiven Ausweitung der Solarproduktionskapazitäten in den USA./ck/mis/jha/

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