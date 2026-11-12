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AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson sacken ab - Nun vorsichtiger für Marge

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
21.35 EUR -1.60 EUR -6.97 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mäßige Geschäftszahlen und eine etwas pessimistischere Margenprognose haben Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Mit einem Minus von 8,7 Prozent auf 20,90 Euro zählten die Aktien zu den größten SDAX-Verlierern.

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Der Kurs markierte damit den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Auch das charttechnische Bild trübte sich ein - aktuell stützt immerhin noch die als langfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie. Für 2026 steht nun ein Wertverlust von knapp 15 Prozent zu Buche.

Wegen des verhaltenen Marktumfelds und Sondereffekten im dritten Quartal engte der Baumaschinenhersteller das Jahresziel für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern nach unten ein.

Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Branchenexperte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Zwar sei der Umsatz im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen, im Vergleich mit dem Vorquartal aber um ein gutes Zehntel zurückgegangen. Der Experte vermisst zudem immer noch belastbare positive Signale durch die schuldenfinanzierte Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland./gl/mis

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Datum Rating Analyst
08:46 Wacker Neuson SE Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
26.08.26 Wacker Neuson SE Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research

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