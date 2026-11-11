AKTIE IM FOKUS: Zahlen belasten Bilfinger - Metzler: Geschäftsschwäche temporär

11.11.26 13:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlen belasten Bilfinger - Metzler: Geschäftsschwäche temporär Negativ aufgenommene Geschäftszahlen haben der jüngsten Kurserholung von Bilfinger (Bilfinger SE) am Mittwoch erst einmal ein Ende gesetzt. Um die Mittagszeit zählten die Aktien mit einem Minus von 2,3 Prozent zu den größten Verlierern im MDAX. Im bisherigen Jahresverlauf steht gar ein Rückgang um über 40 Prozent zu Buche. Damit liegt der Industriedienstleister auch für diesen Zeitraum im Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen weit hinten.

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Bilfinger bekam auch im dritten Quartal die wegen des Krieges zwischen den USA und dem Iran gedämpfte Nachfrage zu spüren: Während der Umsatz um ein Prozent schrumpfte, sackten das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) und der Nettogewinn um jeweils mehr als 20 Prozent ab. Dagegen legte der Auftragseingang um ein Viertel zu, was Bilfinger zufolge einer der besten Werte der vergangenen zehn Jahre ist. Zum kommenden Jahr hatte sich Unternehmenschef Thomas Schulz erst jüngst optimistisch geäußert, bestätigte nun aber die erst im September gekappten Ziele für 2026.

Analyst Nikolas Demeter von der Privatbank Metzler beurteilte die Unternehmensaussagen etwas milder als der Markt. Die Quartalszahlen seien ergebnisseitig nicht spektakulär. Sie sollten aber die Wahrnehmung unterstützen, dass Bilfinger das Schlimmste hinter sich habe, und enthielten etliche Signale, die das Vertrauen der Anleger schrittweise wiederherstellen sollten. Denn die Auftragsentwicklung lasse vermuten, dass die aktuelle Geschäftsschwäche eher temporärer als struktureller Natur sei, so der Experte./gl/mne/mis