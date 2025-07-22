AKTIE IM FOKUS: Zahlen und Ausblick von Springer Nature kommen gut an
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftszahlen und der Ausblick von Springer Nature haben die Anleger am Mittwoch in Kauflaune versetzt. Die Papiere des Wissenschaftsverlags stiegen auf den höchsten Stand seit knapp zwei Monaten und notierten zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 20,70 Euro. Damit gehörten sie am Mittwoch zu den Top-Werten im SDAX. Für das Jahr 2025 steht aber immer noch ein Verlust von rund 24 Prozent zu Buche.
Springer Nature steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um knapp 5 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis legte um knapp 7 Prozent zu. Für 2025 peilt das Management nun höhere Erlöse und Ergebnisse an als bisher.
Analyst Daniel Kerven von der Bank JPMorgan hob infolge des neuen Ausblicks sein Kursziel für die Aktien von 28,60 auf 30 Euro an und bestätigte seine "Overweight"-Einstufung. Der Verlag sei im ersten Halbjahr stärker gewachsen als erwartet, betonte er./edh/jha/
