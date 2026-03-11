DAX23.566 -0,3%Est505.752 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -0,8%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.991 +0,2%Euro1,1536 -0,2%Öl98,13 +4,8%Gold5.173 +0,3%
AKTIE IM FOKUS: Zahlen und Ziele ziehen Zalando weiter hoch vom jüngsten Tief

12.03.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,59 EUR 2,52 EUR 12,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Zalando und ein überraschend starker Ausblick haben am Donnerstag einen Teil der deutlichen Aktienkursverluste seit Anfang Februar wieder ausgebügelt. Erst Anfang März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren gesackt.

Nun legte das Papier des Online-Modehändlers um die Mittagszeit im leicht schwächelnden DAX um knapp 12 Prozent auf 22,50 Euro zu und war Index-Favorit. Es überwand mit Leichtigkeit die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, wurde aber an der 50-Tagelinie für den mittelfristigen Trend bei aktuell 22,56 Euro ausgebremst. Der Verlust im bisherigen Jahresverlauf verringert sich aktuell auf etwas über 11 Prozent.

In jüngster Zeit hatten vor allem Sorgen vor einer möglichen Konkurrenz globaler Social-Media-Netzwerke beunruhigt. Insbesondere die E-Commerce-Angebote der Videoplattform Tiktok, die in den USA sehr erfolgreich starteten, hatten die Zalando-Investoren verunsichert.

Nach dem starken Schlussquartal 2025 und vor allem dem über der durchschnittlichen Analystenprognose (Konsens) liegenden Unternehmensziel für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 sind Analysten jetzt überwiegend wieder optimistischer. Und selbst kritische Experten unter ihnen hatten bereits vor dem Börsenstart mit einer positiven Kursreaktion gerechnet.

"Die Konsensgewinnschätzungen könnten (mindestens) im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen", erwartet etwa Thomas Maul von der DZ Bank und ähnlich sieht dies auch Citigroup-Analystin Monique Pollard.

Beide verwiesen auf das unerwartet starke Bruttowarenvolumen (GMV) im Weihnachtsgeschäft und darauf, dass Zalando bezogen auf den Spannenmittelpunkt der Unternehmensprognose 2026 zudem mit einer überraschend deutlichen Wachstumsbeschleunigung des GMV rechnet. Zudem erwarte Zalando das Erreichen des vollen Synergiepotenzials aus der About-You-Übernahme bereits ein Jahr früher als geplant und damit 2028. Beide hoben obendrein auch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro positiv hervor.

Analysten wie die der Deutschen Bank oder von JPMorgan sahen allerdings auch Negatives. Deutsche-Bank-Experte Adam Cochrane monierte die hohen Rabatte im vierten Quartal, die ihm zufolge voraussichtlich auch weiterhin gewährt werden dürften, und wies zugleich auf den auf mehr als 30 Prozent gestiegenen Lagerbestand zum Jahresende hin. "Das muss vom Management adressiert werden."

JPMorgan-Analystin Georgina Johanan hält unterdessen die Rückführung von Kapital an Investoren in einer Zeit, in der kurz- bis mittelfristig wesentliche strukturelle Veränderungen in der Branche bevorstehen könnten, für "nicht unbedingt optimal".

Obwohl auch sie mit einer positiven Aktienreaktion auf die Zahlen und Ziele von Zalando sowie auf dessen Akquirierung von Levi?s als B2B-Kunden gerechnet hatte, dürften deutliche Kursgewinne ihr zufolge nur von kurzer Dauer sein. "Die Bedrohung durch den KI-gestützen Handel (agentic commerce) bleibt bestehen und steht noch am Anfang." Potenzielle Risiken sind ihr zufolge weiterhin deutlicher sichtbar als Chancen, weshalb sie erwartet, "dass dieses Thema in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin eine Rolle spielen wird."/ck/err/stk

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10:01Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:41Zalando OverweightBarclays Capital
09:36Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:16Zalando BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:01Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:41Zalando OverweightBarclays Capital
09:16Zalando BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
09.02.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:36Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

