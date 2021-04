AKTIE IM FOKUS: Zalando im Aufwind nach Zahlen - Pandemie-Profiteur

Aktien in diesem Artikel Zalando 86,90 EUR

-4,48% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des zu den Pandemie-Gewinnern zählenden Online-Modehändlers Zalando haben am Mittwoch vorbörslich deutlich positiv auf Geschäftszahlen reagiert. Sie gewannen beim Broker Lang & Schwarz mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss auf knapp 93 Euro. Ihr bisheriges Rekordhoch datiert von Mitte Februar mit 103,25 Euro.

Das erste Quartal sei besser gelaufen als gedacht, sagte ein Händler am Morgen. Lockdown-Profiteure dürften zur Wochenmitte zulegen angesichts der weltweit wieder stärker steigenden Viruszahlen, vermutete er.

Analystin Sherri Malek von RBC hob nach den Zahlen ihr Kursziel für Zalando von 119 auf 121 Euro an. Das starke Quartal weise in Richtung einer Trendfortsetzung des Konsumentenverhaltens, einer soliden Online-Nachfrage nach Kleidung und einer robusten Dynamik der Partnerprogramme, schrieb sie in ihrer aktuellen Studie./ajx/jha/