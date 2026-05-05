DAX24.777 +1,5%Est505.955 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 ±0,0%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.485 +0,6%Euro1,1736 +0,4%Öl106,8 -3,2%Gold4.677 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Commerzbank CBK100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX weit im Plus -- Chinas Börsen fester -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Zalando mit Kurskapriolen auf Richtungssuche

06.05.26 10:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
20,54 EUR -0,48 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind am Mittwoch nach Zahlenvorlage und deutlichem Kurszuwachs zum Auftakt an der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend wieder zurückgefallen. Dabei sackten sie innerhalb weniger Minuten um gut 10 Prozent ab. Anschließend holten sie wieder etwas auf, ohne eine klare Richtung zu finden. Mit minus 1 Prozent auf 20,59 Euro waren sie im steigenden DAX nach gut einer Stunde unter den größten Verlierern.

Die Übernahme von About You bescherte dem Online-Händler im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Jahresprognose bekräftigte Zalando.

Barclays-Analyst Andrew Ross bescheinigte dem Dax-Konzern "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Thomas Maul von der DZ Bank hält das Potenzial für steigende Gewinnschätzungen allerdings für begrenzt. Im Fokus der Telefonkonferenz stünden nun Fragen zur Anschaffungsneigung der Verbraucher in einem herausfordernden Konsum-Umfeld sowie die Rabattintensität./ajx/mis

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
09:31Zalando OverweightBarclays Capital
27.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
20.04.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:31Zalando OverweightBarclays Capital
24.04.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
20.04.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Zalando BuyUBS AG
19.03.2026Zalando OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
17.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen