AKTIE IM FOKUS: Ziele für 2028 sorgen für Kursfeuerwerk bei Siemens Energy
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) -
Ziele für 2028 sorgen für Kursfeuerwerk bei Siemens Energy
Mit den höheren Zielen für das Geschäftsjahr 2028 nehmen die Aktien von Siemens Energy am Freitag Kurs auf ihr Rekordhoch. Vorbörslich gewannen sie auf der Handelsplattform Tradegate bei einem Kurs von 110,45 Euro über 9 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Der Höchststand vom Monatsanfang bei fast 114 Euro kommt in Reichweite.
Analysten sparten in ihren ersten Reaktionen auf den Geschäftsbericht des Energietechnikkonzerns nicht mit Lob, auch wenn die Resultate des vierten Geschäftsquartals sogar ein wenig enttäuschten. So schrieb Jefferies-Experte Lucas Ferhani, die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen". Sie versprächen deutlich dynamischeres Wachstum bei höheren Margen und sorgten für etwa 20 Prozent Spielraum für die Markterwartungen.
Sogar die eigentlich mit ihrer steten Verkaufsempfehlung recht skeptische UBS-Analystin Supriya Subramanian zollte den Zielen Respekt und rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr dürften im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anziehen - so ihre Kalkulation.
Siemens Energy sind mit ihrem verdoppeltem Kurs derzeit drittbester DAX-Wert im Jahr 2025. Mit dem vorbörslichen Plus rücken sie an die Commerzbank auf Platz zwei heran./ag/mis/jha/
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
