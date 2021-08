AKTIE IM FOKUS: Zooplus springen um 40 Prozent hoch nach Übernahmeangebot

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Übernahmeofferte eines Finanzinvestors hat am Freitag den Kurs von zooplus nach oben katapultiert. Zuletzt notierten die Aktien des Online-Händlers für Haustierbedarf 40 Prozent höher bei 389,60 Euro und damit praktisch auf dem Niveau des Angebotspreises.

Der Finanzinvestor Hellman & Friedman will Zooplus übernehmen und bietet dessen Aktionären 390 Euro je Aktie in bar. Insgesamt wären das rund 2,8 Milliarden Euro. Zooplus bezifferte das Angebotsvolumen auf verwässerter Basis auf rund 3 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat des SDax-Unternehmens (SDAX) begrüßten die Offerte.

Hellman & Friedman will mindestens 50 Prozent plus eine Aktie übernehmen. Für 17 Prozent der Anteile haben Investoren laut der Mitteilung bereits ihre Zusage erteilt, darunter Vorstandsmitglieder und der langjährige Großaktionär Maxburg Beteiligungen. Zu gegebener Zeit will Hellman & Friedman das Unternehmen dann auch von der Börse nehmen.

Das Kaufangebot stellt nach Einschätzung des Analysten Henrik Paganetty von der Investmentbank Jefferies eine günstige Gelegenheit dar. Hellmann & Friedman hätten bereits Erfahrungen mit Investitionen in den Branchen Internet, Medien und Einzelhandel gemacht, darunter Unternehmen wie Axel Springer, ProSiebenSat.1 und Scout24, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Die Aktie des 1999 gegründeten Unternehmens Zooplus hat seit der Corona-Krise einen steilen Aufschwung hingelegt. Vor dem Ausbruch der Pandemie war ein Anteilsschein teils noch für weniger als 80 Euro zu haben, mit dem Börsencrash im Frühjahr 2020 fiel der Kurs sogar bis auf 65 Euro. Seitdem aber geht es stark nach oben, weil der Online-Anbieter von Tierfutter und Tierspielzeug von starker Nachfrage profitiert, während der stationäre Handel unter den Schließungen in der Pandemie leiden musste.