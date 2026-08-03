AKTIE IM FOKUS: Zurich nach Halbjahreszahlen im Minus
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) -
Zurich-Aktie nach Halbjahreszahlen im Minus
Zurich-Aktien haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Zuletzt sank der Wert um 2,1 Prozent. Er setzte damit seine Korrektur seit den Hochs im Juli fort. Die Kommentare zum Halbjahresbericht des Versicherers fielen differenziert aus.
Der Konzern habe sich vorteilhaft entwickelt, mit guten Gewinnbeiträgen aus allen drei Geschäftsfeldern, hieß es von der ZKB. Dabei sei die Lebensversicherung klar besser als von Analysten erwartet vorangekommen. Zurückhaltender fiel dagegen die Einschätzung zur Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) aus. Dort habe die Zurich etwa in Nordamerika das hohe Tempo aus dem ersten Quartal nicht ganz halten können und die Schaden-Kosten-Quote habe die Erwartungen leicht verfehlt.
Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg verwiesen auf die hohe Bewertung der Aktie. Hinzu kämen weitere Unsicherheiten. "Das Investmentportfolio von Zurich erscheint uns als überdurchschnittlich riskant", hieß es. "Zudem dürfte der zyklische Tarifabschwung in weiten Teilen des Schaden- und Unfallgeschäfts in den nächsten Jahren die Margen belasten."/mk/ra/AWP/mf/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Zurich Insurance Aktie News
Zurich Insurance Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.