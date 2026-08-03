AKTIE IM FOKUS: Zurich nach Halbjahreszahlen im Minus

06.08.26 10:08 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX) -

Zurich-Aktie nach Halbjahreszahlen im Minus

Zurich-Aktien haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Zuletzt sank der Wert um 2,1 Prozent. Er setzte damit seine Korrektur seit den Hochs im Juli fort. Die Kommentare zum Halbjahresbericht des Versicherers fielen differenziert aus.

Werbung

Der Konzern habe sich vorteilhaft entwickelt, mit guten Gewinnbeiträgen aus allen drei Geschäftsfeldern, hieß es von der ZKB. Dabei sei die Lebensversicherung klar besser als von Analysten erwartet vorangekommen. Zurückhaltender fiel dagegen die Einschätzung zur Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) aus. Dort habe die Zurich etwa in Nordamerika das hohe Tempo aus dem ersten Quartal nicht ganz halten können und die Schaden-Kosten-Quote habe die Erwartungen leicht verfehlt.

Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg verwiesen auf die hohe Bewertung der Aktie. Hinzu kämen weitere Unsicherheiten. "Das Investmentportfolio von Zurich erscheint uns als überdurchschnittlich riskant", hieß es. "Zudem dürfte der zyklische Tarifabschwung in weiten Teilen des Schaden- und Unfallgeschäfts in den nächsten Jahren die Margen belasten."/mk/ra/AWP/mf/jha/