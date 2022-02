AKTIE IM FOKUS: Zuversicht von Salzgitter treibt Kurs in Richtung Hoch seit 2018

Aktien in diesem Artikel Salzgitter 35,04 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neuer Geschäftsoptimismus von Salzgitter hat am Donnerstagnachmittag den Aktienkurs des Stahlkonzerns nach oben katapultiert. In der Spitze legten die im SDAX notierten Titel um mehr als elf Prozent zu und nahmen so ihr Hoch von Mitte Januar in Angriff. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Herbst 2018. Zuletzt belief sich das Plus noch auf fast acht Prozent.

Wie der Konzern mitteilte, soll im laufenden Jahr der Umsatz von 9,8 auf knapp 11 Milliarden Euro steigen. Beim Vorsteuerergebnis (EBT) rechnet der Vorstand mit einem Wert zwischen 600 und 750 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr lag dieser nach vorläufigen Zahlen bei 706,7 Millionen Euro./ajx/he