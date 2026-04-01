Ein deutliches Minus in China hat bei Mercedes-Benz erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen. Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen. Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag. BAT mit neuem CFO. Elmos Semiconductor zieht eigene Papiere ein. UBS schraubt Kursziel für BMW zurück. Mutares kauft bei Magna zu. VW: Cupra Raval führt neue Stromer-Welle an. Mercedes-Benz: Erneutes Verkaufsminus in Fernost.

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