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Heute im FokusWaffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen. Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen. Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag. BAT mit neuem CFO. Elmos Semiconductor zieht eigene Papiere ein. UBS schraubt Kursziel für BMW zurück. Mutares kauft bei Magna zu. VW: Cupra Raval führt neue Stromer-Welle an. Mercedes-Benz: Erneutes Verkaufsminus in Fernost.
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