Allianz-Aktie schlägt den DAX – doch reicht die Kraft für weitere Gewinne?

Aktie mit Chancen?

03.11.26 14:20 Uhr

Der Versicherer liefert Rekordergebnisse, doch die meisten Analysten sehen kaum noch Luft, bis auf eine Bank mit einem auffällig hohen Ziel.

Allianz-Aktie hat sich 2026 bislang besser entwickelt als der DAX

Durchschnittliches Analystenkursziel liegt nur noch knapp über dem aktuellen Kurs

Zahlen am 12. November müssen neue Impulse für die Aktie liefern

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Die Aktie der Allianz hat den DAX im bisherigen Jahresverlauf 2026 deutlich hinter sich gelassen, doch inzwischen wird die Luft nach oben dünner. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier auf XETRA ein Plus von rund 13 Prozent, während der deutsche Leitindex im selben Zeitraum um etwa 5,3 Prozent zulegen konnte. Am Dienstag notiert der Versicherungskonzern in einem schwachen Marktumfeld mit 440,50 Euro nahezu unverändert und damit weiterhin unter dem durchschnittlichen Analystenkursziel von 460 Euro.

Allianz-Aktie: Kursziel in Sichtweite, Analysten mehrheitlich neutral

Wie verhalten die Erwartungen inzwischen sind, zeigt ein Blick auf die aktuellen Analysteneinschätzungen. Derzeit bewerten auf TipRanks insgesamt neun Analysten die Allianz-Aktie. Drei empfehlen den Kauf, fünf raten zum Halten und einer spricht eine Verkaufsempfehlung aus. Das ist insofern bemerkenswert, als die operativen Zahlen bislang kaum Anlass zur Sorge geben. Die jüngsten Kursziele verdeutlichen allerdings, dass die meisten Analysten nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial sehen: JPMorgan nennt bei einer neutralen Einstufung 460 Euro, RBC sieht die Aktie mit Sector Perform bei 450 Euro und Jefferies hält mit Hold an einem Kursziel von 440 Euro fest.

Berenberg und Barclays markieren die Extreme

Eine deutlich optimistischere Einschätzung kommt dagegen von Berenberg, das mit seinem Kursziel weit aus dem Feld herausragt. In einer Studie vom 26. Oktober stufte das Analysehaus die Allianz-Aktie mit Buy ein und setzte das Kursziel auf 684 Euro. Damit liegt die Prognose mit deutlichem Abstand an der Spitze der erfassten Einschätzungen. Das Gegenstück dazu liefert Barclays: Die britische Bank bewertet die Allianz seit dem 23. Oktober mit Underweight und sieht den fairen Wert der Aktie bei lediglich 351 Euro. Zwischen den beiden Kurszielen liegen somit mehr als 330 Euro. Der durchschnittliche Wert von 460 Euro vermittelt daher nur bedingt ein Bild der Analystenstimmung, denn tatsächlich gehen die Einschätzungen weit auseinander.

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Rekordzahlen und Rückkauf als Rückenwind

Die operative Entwicklung liefert durchaus Argumente für die optimistischeren Analysten. Im zweiten Quartal 2026 steigerte die Allianz ihr operatives Ergebnis um knapp 11 Prozent auf den Rekordwert von 4,9 Milliarden Euro. Für das erste Halbjahr summierte sich der Wert auf 9,4 Milliarden Euro, womit bereits 54 Prozent der Mitte des Jahresausblicks erreicht waren. An ihrer Prognose für das Gesamtjahr hält die Allianz unverändert fest und peilt ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro an, wobei eine Abweichung von jeweils einer Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist. Auch beim Kerngewinn je Aktie ging es deutlich nach oben: Dieser erhöhte sich im ersten Halbjahr um gut 17 Prozent auf 16,44 Euro beziehungsweise bereinigt um Sondereffekte um 10 Prozent. Nach Angaben des Konzerns liegt das Wachstum damit sogar über dem oberen Ende des angestrebten jährlichen Zuwachses von 7 bis 9 Prozent, den sich die Allianz für den Strategiezyklus 2025 bis 2027 vorgenommen hat.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie durch die Kapitalrückgabe an die Aktionäre. Das im Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro war zur Jahresmitte bereits zu mehr als der Hälfte umgesetzt: Bis dahin hatte die Allianz eigene Aktien im Wert von 1,4 Milliarden Euro zurückgekauft. Gleichzeitig verbesserte sich die Solvency-II-Quote auf 225 Prozent und lag damit sieben Prozentpunkte über dem Stand zum Jahresende 2025. Der Kapitalpuffer ist folglich trotz der laufenden Rückkäufe weiter gewachsen.

Wo die Risiken für die Allianz-Aktie liegen

Gegen eine schnelle Neubewertung der Allianz-Aktie sprechen allerdings zwei Entwicklungen. Zum einen zeigt das Lebens- und Krankengeschäft weniger Dynamik: Der Wert des Neugeschäfts ging im ersten Halbjahr um gut 8 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zurück. Werden Verkäufe und Währungseffekte herausgerechnet, blieb er allerdings in etwa stabil. Zum anderen steht der Jahresausblick unter dem Vorbehalt, dass Naturkatastrophen und Verwerfungen an den Kapitalmärkten das Ergebnis erheblich belasten können. Zwar lag die Schaden-Kosten-Quote im ersten Halbjahr mit 91,4 Prozent unter der angestrebten Spanne von 92 bis 93 Prozent und damit besser als geplant. Ein Quartal mit besonders hohen Schäden könnte diesen Puffer jedoch schnell verringern.

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Damit richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Quartalszahlen, die am 12. November veröffentlicht werden sollen. Entscheidend wird sein, wo sich das operative Ergebnis innerhalb der Prognosespanne einordnet und wie weit das Aktienrückkaufprogramm bis dahin fortgeschritten ist. Die Ergebnisse könnten damit auch für die Analysten zum Gradmesser werden und zeigen, ob die bislang überwiegend zurückhaltenden Einschätzungen Spielraum für höhere Kursziele oberhalb der Marke von 460 Euro lassen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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