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AMD-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

01.07.26 12:35 Uhr
NASDAQ-Aktie AMD im Fokus der Analysten: Das sind die Einschätzungen und Kursziele im Juni | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
506,40 EUR -2,20 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.

9 Experten stufen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 630,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 49,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 580,91 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG670,00 USD15,3425.06.2026
Bernstein Research600,00 USD3,2917.06.2026
Barclays Capital665,00 USD14,4801.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

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