Aktie unter der Lupe

AMD-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

01.07.26 12:35 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in den Fokus genommen.

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9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht. Wer­bung Wer­bung 9 Experten stufen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie als Kauf ein. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 630,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 49,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 580,91 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 670,00 USD 15,34 25.06.2026 Bernstein Research 600,00 USD 3,29 17.06.2026 Barclays Capital 665,00 USD 14,48 01.06.2026 Redaktion finanzen.net

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