AMD-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.
9 Experten stufen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 630,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 49,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 580,91 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|670,00 USD
|15,34
|25.06.2026
|Bernstein Research
|600,00 USD
|3,29
|17.06.2026
|Barclays Capital
|665,00 USD
|14,48
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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