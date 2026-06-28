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Aktie unter der Lupe

Experten empfehlen die Infineon-Aktie im Juni mehrheitlich zum Kauf

01.07.26 16:45 Uhr
Infineon-Aktie: Darum empfehlen Analysten die Aktie im Juni mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

So schätzten Analysten die Infineon-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
78,30 EUR -3,70 EUR -4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die Infineon-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,50 EUR beziffert, während der aktuelle Infineon-Kurs an der Börse XETRA bei 81,67 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research102,00 EUR24,8929.06.2026
Barclays Capital90,00 EUR10,2029.06.2026
JP Morgan Chase & Co.96,00 EUR17,5525.06.2026
Bernstein Research102,00 EUR24,8922.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.88,00 EUR7,7512.06.2026
Bernstein Research74,00 EUR-9,3908.06.2026
Warburg Research84,00 EUR2,8505.06.2026
Jefferies & Company Inc.96,00 EUR17,5502.06.2026
Jefferies & Company Inc.--01.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

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Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
29.06.2026Infineon OverweightBarclays Capital
25.06.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
12.06.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
29.06.2026Infineon OverweightBarclays Capital
25.06.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
12.06.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
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05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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