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So schätzen die Analysten die SAP-Aktie im April 2026 ein

02.05.26 14:08 Uhr
So schätzen die Analysten die SAP-Aktie im April 2026 ein | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur SAP SE-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
144,24 EUR -1,38 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
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16 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SAP SE veröffentlicht.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 210,63 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 65,13 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 145,50 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital220,00 EUR51,2029.04.2026
UBS AG205,00 EUR40,8929.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.230,00 EUR58,0827.04.2026
Barclays Capital220,00 EUR51,2027.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)215,00 EUR47,7727.04.2026
DZ BANK--24.04.2026
Barclays Capital220,00 EUR51,2024.04.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR37,4624.04.2026
UBS AG205,00 EUR40,8924.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.260,00 EUR78,6924.04.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR20,2724.04.2026
Jefferies & Company Inc.230,00 EUR58,0824.04.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR37,4620.04.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR20,2720.04.2026
Barclays Capital220,00 EUR51,2014.04.2026
Jefferies & Company Inc.--13.04.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR20,2709.04.2026
Barclays Capital220,00 EUR51,2002.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
29.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
29.04.2026SAP SE BuyUBS AG
27.04.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
27.04.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
29.04.2026SAP SE BuyUBS AG
27.04.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
27.04.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

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