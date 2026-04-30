So schätzen die Analysten die SAP-Aktie im April 2026 ein

Aktie unter der Lupe

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur SAP SE-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

16 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SAP SE veröffentlicht.

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13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 210,63 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 65,13 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 145,50 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 220,00 EUR 51,20 29.04.2026 UBS AG 205,00 EUR 40,89 29.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 230,00 EUR 58,08 27.04.2026 Barclays Capital 220,00 EUR 51,20 27.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 215,00 EUR 47,77 27.04.2026 DZ BANK - - 24.04.2026 Barclays Capital 220,00 EUR 51,20 24.04.2026 Deutsche Bank AG 200,00 EUR 37,46 24.04.2026 UBS AG 205,00 EUR 40,89 24.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 260,00 EUR 78,69 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 175,00 EUR 20,27 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 230,00 EUR 58,08 24.04.2026 Deutsche Bank AG 200,00 EUR 37,46 20.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 175,00 EUR 20,27 20.04.2026 Barclays Capital 220,00 EUR 51,20 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. - - 13.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 175,00 EUR 20,27 09.04.2026 Barclays Capital 220,00 EUR 51,20 02.04.2026

Redaktion finanzen.net