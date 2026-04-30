Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten

Aktie unter der Lupe

Im April haben einige Analysten ihre Einstufung für die Novo Nordisk-Aktie überprüft. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie veröffentlicht.

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7 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,86 DKK. Dies kommt einem Anstieg von 1,61 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 272,25 DKK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 250,00 DKK -8,17 29.04.2026 Deutsche Bank AG 275,00 DKK 1,01 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 250,00 DKK -8,17 20.04.2026 Jefferies & Company Inc. 270,00 DKK -0,83 20.04.2026 Jefferies & Company Inc. 270,00 DKK -0,83 15.04.2026 UBS AG 332,00 DKK 21,95 10.04.2026 Barclays Capital 270,00 DKK -0,83 02.04.2026

Redaktion finanzen.net