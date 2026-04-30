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Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten

01.05.26 11:22 Uhr
Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten | finanzen.net

Im April haben einige Analysten ihre Einstufung für die Novo Nordisk-Aktie überprüft. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
36,05 EUR 1,60 EUR 4,63%
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Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,86 DKK. Dies kommt einem Anstieg von 1,61 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 272,25 DKK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-8,1729.04.2026
Deutsche Bank AG275,00 DKK1,0122.04.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-8,1720.04.2026
Jefferies & Company Inc.270,00 DKK-0,8320.04.2026
Jefferies & Company Inc.270,00 DKK-0,8315.04.2026
UBS AG332,00 DKK21,9510.04.2026
Barclays Capital270,00 DKK-0,8302.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
20.04.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
20.04.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

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